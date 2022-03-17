Рубль продолжил рост к доллару и евро

Рубль продолжил укрепляться против доллара и евро в начале торгов в четверг, 17 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В начале торгов курс доллара упал на 2,8% — до 105 рублей. Курс евро обвалился сразу на 8,2% — до 108 евро, приводит РБК данные торгов.

Российская валюта продолжает свое поступательное укрепление шестой день подряд. Рубль сбрасывает техническую перепроданность, рассказал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников.

Укрепление российской валюты наблюдается на фоне новостей о прогрессе в переговорах между Украиной и Россией, способствовавших снижению геополитической премии, заложенной в рубль, добавил эксперт.

Поддержку рублю оказывают также введенные Банком России меры поддержки финансовых рынков. Кроме того, в страну увеличился приток валютной выручки от российских экспортеров, считает главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.