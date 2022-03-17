НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рубль продолжил рост к доллару и евро

Источник:
РБК
536 0
Фото: © Sibnet.ru

Рубль продолжил укрепляться против доллара и евро в начале торгов в четверг, 17 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В начале торгов курс доллара упал на 2,8% — до 105 рублей. Курс евро обвалился сразу на 8,2% — до 108 евро, приводит РБК данные торгов.

Российская валюта продолжает свое поступательное укрепление шестой день подряд. Рубль сбрасывает техническую перепроданность, рассказал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников.

Укрепление российской валюты наблюдается на фоне новостей о прогрессе в переговорах между Украиной и Россией, способствовавших снижению геополитической премии, заложенной в рубль, добавил эксперт.

Поддержку рублю оказывают также введенные Банком России меры поддержки финансовых рынков. Кроме того, в страну увеличился приток валютной выручки от российских экспортеров, считает главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Еще по теме
Власти закупят знаки к юбилею Енисейской губернии за 4 млн рублей
Путин пообещал увеличить доходы граждан
Более трети россиян предпочли хранить деньги наличными
Белый дом заявил о полном уничтожении российской экономики
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водителю в Новосибирске предложили зарплату в 400 тыс.
Спецоперация сократила число мошенничеств в 15 раз в Красноярске
Когда отменят масочный режим в регионах Сибири
«Арену Омск» сдадут в сентябре
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден публично оскорбил Путина
Рубль продолжил рост к доллару и евро
Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине
WhatsApp получил новую функцию
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
41
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
32
Киев заявил о движении Украины и России к компромиссу
31
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
31
Россия покинула Совет Европы
Sibnet.Ru