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МИД отреагировал на призыв исключить Россию из G20

Источник:
ТАСС
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Фото: © МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает бессмысленным и нецелесообразным комментировать гипотетические заявления о возможном исключении России из Группы двадцати (G20).

Ранее глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау сообщил о ведущейся дискуссии на тему возможности замены России Польшей в Группе двадцати.

«Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно - их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо 3 марта заявил, журналистам, что участникам G20 стоит обсудить вопрос членства РФ в организации на фоне ситуации на Украине.

Индонезия 14 марта информировала, что на правах председателя G20 не намерена включать кризис на Украине в текущую повестку дня. Китай поддержал эту позицию.

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