Европейские автозаводы приостановили работу из‑за Украины

Европейские автомобильные компании приостановили работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины.

В частотности, трудности возникли у автозаводов BMW и Volkswagen, которые были вынуждены приостановить выпуск машин по всей Европе после того, как были закрыты украинские электромонтажные заводы, пишет газета Financial Times.

Издание отмечает, что Украина поставляла европейским партнерам примерно пятую часть электрических кабелей, которые используются при сборке автомобилей. Кроме этого, у производителей возникли серьезные логистические проблемы.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» переносит корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов.