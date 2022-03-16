АвтоВАЗ» второй раз за месяц повысил цены на Lada

Компания «АвтоВАЗ» 16 марта пересчитала цены на шесть семейств автомобилей Lada, повышение в среднем составило 8%, следует из обновленного прайс-листа.

Так, седан Lada Granta теперь стоит от 727,9 тысячи рублей (+6%), Vesta — 1 миллион 121,9 тысячи рублей (+8,6%), Xray — 1 миллион 106,9 тысячи рублей (+9,6%), Niva Travel — 1 миллион 66,9 тысячи рублей (+6%), Lada Largus — в 1 миллион 235,9 тысячи рублей. (+12%).

Это второе повышение цен на Lada за месяц. 1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada в среднем на 15,4% на фоне российской спецоперации на Украине, после начала которой иностранные концерны стали отказываться от поставок в Россию автомобилей.

Автопроизводитель уже перенес на апрель корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, Сотрудники компании будут отдыхать с 4 по 24 апреля. Эти меры приняты из-за «кризиса в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка» работников, пояснили в компании.

Цены выросли на фоне начавшейся 24 февраля российской военной операции на Украине, из-за которой иностранные концерны стали отказываться от поставок в РФ. Из-за проблем с поставками «АвтоВАЗ» в апреле отправит часть сотрудников в отпуск на 20 дней.