НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ» второй раз за месяц повысил цены на Lada

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Компания «АвтоВАЗ» 16 марта пересчитала цены на шесть семейств автомобилей Lada, повышение в среднем составило 8%, следует из обновленного прайс-листа.

Так, седан Lada Granta теперь стоит от 727,9 тысячи рублей (+6%), Vesta — 1 миллион 121,9 тысячи рублей (+8,6%), Xray — 1 миллион 106,9 тысячи рублей (+9,6%), Niva Travel — 1 миллион 66,9 тысячи рублей (+6%), Lada Largus — в 1 миллион 235,9 тысячи рублей. (+12%).

Это второе повышение цен на Lada за месяц. 1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada в среднем на 15,4% на фоне российской спецоперации на Украине, после начала которой иностранные концерны стали отказываться от поставок в Россию автомобилей.

Автопроизводитель уже перенес на апрель корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, Сотрудники компании будут отдыхать с 4 по 24 апреля. Эти меры приняты из-за «кризиса в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка» работников, пояснили в компании.

Цены выросли на фоне начавшейся 24 февраля российской военной операции на Украине, из-за которой иностранные концерны стали отказываться от поставок в РФ. Из-за проблем с поставками «АвтоВАЗ» в апреле отправит часть сотрудников в отпуск на 20 дней.

Еще по теме
«СберАвто» запустил продажу автомобилей Exeed
Доля продаж азиатских автомобилей в России к лету достигнет 50%
Бензин начал дешеветь в России
Блогер показал реальные цены на модели Lada
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Обсуждение (0)
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
40
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
Sibnet.Ru