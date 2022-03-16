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«СберАвто» запустил продажу автомобилей Exeed

Источник:
«Известия»
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Фото: Rutger van der Maar / Attribution License

Сервис «СберАвто» договорился о стратегическом партнерстве с китайским автомобильным концерном Exeed.

Теперь клиенты «СберАвто» смогут купить новые внедорожники Exeed по цене от дистрибутора, без переплат и дополнительных услуг, пишут «Известия». При этом приобрести можно будет весь модельный ряд марки Exeed.

Сейчас он включает семиместный полноприводный внедорожник VX, пятиместный полноприводный TXL и компактный кроссовер LX. Последний будет официально представлен на российском рынке 17 марта.

Exeed — люксовый бренд китайской компании Chery. На все автомобили Exeed распространяется семилетняя гарантия производителя или 200 тысяч километров пробега. Производитель заверил, что не собирается покидать российский рынок на фоне западных санкций.

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Топ комментариев

karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

nicollaich

Защищать права человека можно и в отдельно взятой России, без членства в СЕ.

slavaynin

Это же Россия их закрыла,как и украину.

mosquito__2010

Поплыл гегемон. А можно было и без этого.
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