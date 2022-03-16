«СберАвто» запустил продажу автомобилей Exeed

Сервис «СберАвто» договорился о стратегическом партнерстве с китайским автомобильным концерном Exeed.
Теперь клиенты «СберАвто» смогут купить новые внедорожники Exeed по цене от дистрибутора, без переплат и дополнительных услуг, пишут «Известия». При этом приобрести можно будет весь модельный ряд марки Exeed.
Сейчас он включает семиместный полноприводный внедорожник VX, пятиместный полноприводный TXL и компактный кроссовер LX. Последний будет официально представлен на российском рынке 17 марта.
Exeed — люксовый бренд китайской компании Chery. На все автомобили Exeed распространяется семилетняя гарантия производителя или 200 тысяч километров пробега. Производитель заверил, что не собирается покидать российский рынок на фоне западных санкций.
karutoВот и хорошо, что решились. Вот и славно.
nicollaichЗащищать права человека можно и в отдельно взятой России, без членства в СЕ.
slavayninЭто же Россия их закрыла,как и украину.
mosquito__2010Поплыл гегемон. А можно было и без этого.