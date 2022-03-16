«СберАвто» запустил продажу автомобилей Exeed

Сервис «СберАвто» договорился о стратегическом партнерстве с китайским автомобильным концерном Exeed.

Теперь клиенты «СберАвто» смогут купить новые внедорожники Exeed по цене от дистрибутора, без переплат и дополнительных услуг, пишут «Известия». При этом приобрести можно будет весь модельный ряд марки Exeed.

Сейчас он включает семиместный полноприводный внедорожник VX, пятиместный полноприводный TXL и компактный кроссовер LX. Последний будет официально представлен на российском рынке 17 марта.

Exeed — люксовый бренд китайской компании Chery. На все автомобили Exeed распространяется семилетняя гарантия производителя или 200 тысяч километров пробега. Производитель заверил, что не собирается покидать российский рынок на фоне западных санкций.