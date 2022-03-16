Аналитики назвали сферу работы с самой низкой конкуренцией

Конкуренция в сфере медицины и фармацевтики стала самой низкой в Новосибирской области, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

На одну активную вакансию в Новосибирской области приходится в среднем 3,3 резюме — это умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя.

Самая низкая конкуренция — в сфере «медицина и фармацевтика», где на одну вакансию приходится 0,6 резюме. В сферах «строительство, недвижимость», «рабочий персонал», «добыча сырья» конкуренция также ниже, чем один человек на место (0,8).

Средняя предлагаемая зарплата в медицине по итогам февраля составила 50,3 тысячи рублей, в строительстве — 56,7 тысячи рублей, в сфере добычи сырья — 69,9 тысячи рублей.