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Аналитики назвали сферу работы с самой низкой конкуренцией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Конкуренция в сфере медицины и фармацевтики стала самой низкой в Новосибирской области, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

На одну активную вакансию в Новосибирской области приходится в среднем 3,3 резюме — это умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя.

Самая низкая конкуренция — в сфере «медицина и фармацевтика», где на одну вакансию приходится 0,6 резюме. В сферах «строительство, недвижимость», «рабочий персонал», «добыча сырья» конкуренция также ниже, чем один человек на место (0,8).

Средняя предлагаемая зарплата в медицине по итогам февраля составила 50,3 тысячи рублей, в строительстве — 56,7 тысячи рублей, в сфере добычи сырья — 69,9 тысячи рублей.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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