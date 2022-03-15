Ведущая НТВ покинула Россию из‑за страха перед руководством

Фото: © кадр из программы «Сегодня»
Ведущая НТВ Лилия Гильдеева, проработавшая на телеканале 16 лет, ушла с телеканала и покинула Россию.
«Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление», — сказала Гильдеева телеграм-каналу Varlamov News.
На НТВ Лилия Гильдеева работала с 2006 года, она вела программу «Сегодня», которая выходила по вечерам. На канале она отработала почти 16 лет.
Ранее редактор новостей Первого канала Марина Овсянникова вышла с плакатом пацифистского содержания в студию программы «Время». Это произошло в прямом эфире, сотрудница канала пробыла в кадре всего несколько секунд.
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