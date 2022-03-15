НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Российских игроков лишили S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
403 2
Фото: © stalker2.com

Украинский разработчик компьютерных игр GSC Game World отказалась от продаж на территории России, сообщается на официальной странице компании «ВКонтакте». В настоящее время студия работает над игрой S.T.A.L.K.E.R. 2.

Отмечается, что игру получат только те российские пользователи, кто приобрел цифровые версии по предварительному заказу. Новые предварительные заказы не принимаются, после старта продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 будет недоступна для российского региона.

При этом даже оплаченные российскими пользователями физические издания игры не будут поставлены на территорию России. Разработчики посоветовали обратиться за возвратом денег в магазины, где был оформлен предзаказ.

Ранее компания объявила, что приостановила разработку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl из-за ситуации на Украине. Релиз игры был намечен на 8 декабря 2022 года на ПК и консолях Xbox.

Еще по теме
Анонсирована новая игра Call of Duty
Вышла игра Elden Ring
Трейлер Elden Ring раскрыл новых боссов игры
Вышла игра Horizon Forbidden West
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
50
Украина конфискует всю российскую собственность
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
40
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
Sibnet.Ru