Российских игроков лишили S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинский разработчик компьютерных игр GSC Game World отказалась от продаж на территории России, сообщается на официальной странице компании «ВКонтакте». В настоящее время студия работает над игрой S.T.A.L.K.E.R. 2.

Отмечается, что игру получат только те российские пользователи, кто приобрел цифровые версии по предварительному заказу. Новые предварительные заказы не принимаются, после старта продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 будет недоступна для российского региона.

При этом даже оплаченные российскими пользователями физические издания игры не будут поставлены на территорию России. Разработчики посоветовали обратиться за возвратом денег в магазины, где был оформлен предзаказ.

Ранее компания объявила, что приостановила разработку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl из-за ситуации на Украине. Релиз игры был намечен на 8 декабря 2022 года на ПК и консолях Xbox.