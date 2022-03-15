Инфекционист рассказал, что может привести к новой вспышке COVID

Острая фаза пандемии прошла, но коронавирус никуда не делся, массовые скопления людей могут привести к новой вспышке, рассказал главврач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков.

По словам Позднякова, текущие геополитические события могут повлиять на ход пандемии коронавируса.

«Скопления людей потенциально могут привести к локальной вспышке. Из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи, часть, пусть и меньшая, могут заболеть достаточно тяжело», — цитирует Позднякова пресс-служба компании.

Также естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран.

«Насколько тяжело они будут болеть, будет зависеть от уровня иммунной защиты населения», — добавил инфекционист.