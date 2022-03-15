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Иркутянин умер после конфликта с полицейскими

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Иркутянин напал на полицейских с ножом, сообщило СУ СКР по региону. В нападавшего выстрелили, он умер в больнице.

ЧП случилось в понедельник в одном из жилых домов по улице Горького в Иркутске. Полицейские приехали на вызов о бытовом конфликте в квартире. В подъезде дома на одного из сотрудников полиции со спины напал мужчина и ударил ножом в шею.

«Напарник полицейского применил в отношении нападавшего физическую силу, а пострадавший сотрудник полиции произвел выстрелы из табельного оружия и ранил нападавшего», — сказано в сообщении следствия.

Полицейские и нападавший попали в больницу. Позже представитель следствия сообщил ТАСС, что мужчина умер.

«Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным», — приводятся на сайте МВД РФ слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Представитель полиции также добавила, что один из полицейских находится в тяжелом состоянии.

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ЧП #Криминал #Иркутск
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