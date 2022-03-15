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Майнера с магнитом на счетчике поймали под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Майнер в поселке Дружный в Новосибирской области использовал магнит для искажений показания счетчиков, он украл электроэнергии на 1 миллион рублей, сообщает АО «РЭС».

В подсобном помещении пекарни стояли более десятка «асиков» (ASIC) – специальных устройств, предназначенных для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют.

На счетчике был установлен неодимовый магнит для искажения показаний. Это не санкционированное вмешательство в работу прибора учета электроэнергии. На нарушителя составили акт о неучтенном потреблении около 200 тысяч кВт*ч электроэнергии, что превышает 1 миллиона рублей.

АО «РЭС» обратилось в полицию для привлечения владельца пекарни к ответственности по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана). Майнер-«энерговор» может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Граждане могут получить более 5 тысяч рублей за сообщение АО «РЭС» о незаконном потреблении электроэнергии, если оно подтвердится.

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Сибирь #Криминал #Новосибирск
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