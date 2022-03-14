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Илон Маск вызвал Путина на поединок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американский миллиардер Илон Маск написал в Twitter, что вызывает президента РФ Владимира Путина на поединок. При этом ставкой будет Украина.

«Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка — Украина», — написал Маск, прикрепив ссылку на официальный аккаунт Кремля. На вопрос одного из пользователей он также уточнил, что для него «было бы честью», если Путин примет вызов.

Примечательно, что у Путина нет официальных аккаунтов в соцсетях, Маск привел ссылку на верифицированный аккаунт Кремля на английском под названием President of Russia.

В прошлом году Маск стал самым богатым человеком в мире. Мультимиллиардер является основателем компаний SpaceX и Tesla.

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Наука #Космос #Россия #Мир
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