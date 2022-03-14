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Иркутские ученые вывели новый сорт картошки «Бабр»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Иркутские ученые вывели новый сорт картофеля «Бабр» в рамках импортозамещения, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

Новый сорт картофеля в рамках работы по импортозамещению вывели специалисты Иркутского государственного аграрного университета. Сорт назвали «Бабр», он среднеспелый.

Сорт устойчив к золотистой картофельной нематоде и среднеустойчив к поражению фитофторозом. В этом сезоне новый сорт картофеля пройдет необходимые для регистрации испытания.

«Нам предстоит в кратчайшие сроки мобилизовать все ресурсы для импортозамещения преимущественно в отраслях агропромышленного комплекса, а научные организации должны быть центром разработки новых отечественных технологий для их внедрения», — сказал губернатор Игорь Кобзев.

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kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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