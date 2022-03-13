Минобороны показало видео удара вертолетов по бронетехнике ВСУ

Минобороны России опубликовало видеозапись удара российских боевых вертолетов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ, нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот, для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты», — говорится в сообщении.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.