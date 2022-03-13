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Минобороны показало видео удара вертолетов по бронетехнике ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России опубликовало видеозапись удара российских боевых вертолетов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ, нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот, для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты», — говорится в сообщении.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.

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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты #Видеоновости
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