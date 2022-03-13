Сотни самолетов российских компаний лишились летных документов

Бермудские власти заявили о приостановке сертификатов летной годности воздушных судов российских авиакомпаний. Теперь они не могут летать на этих машинах, сообщает управление гражданской авиации Бермудских Островов.

«Без действующего сертификата летной годности летать в принципе невозможно», — сказал РБК топ-менеджер российского перевозчика. Теперь эти самолеты вне закона. «Летать на таком самолете — это все равно, что ездить с аннулированными правами на угнанной машине с недействительными номерами», — сказал специалист другой авиакомпании.

У российских компаний 768 самолетов с бермудской регистрацией. Это воздушные суда Airbus и Boeing, принадлежащие иностранным лизинговым компаниям. Такие самолеты используют ключевые российские перевозчики, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Единственным вариантом продолжения эксплуатации «бермудских» самолетов даже на внутренних рейсах является их перевод в российский реестр, сказал гендиректор A11 Group Владислав Берлев.

По его словам, бермудские авиавласти вряд ли бы пошли на приостановку сертификатов летной годности без давления Великобритании. Бермудские острова — это заморская территория Соединенного Королевства.