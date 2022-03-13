Найдено пропавшее судно легендарного путешественника

Специальная экспедиция нашла у берегов Антарктиды затонувшее судно знаменитого полярного путешественника Эрнеста Шеклтона

Трехмачтовая баркентина «Эндьюранс» погибла в 1915 году во время второй экспедиции Шеклтона. Судно обнаружили на глубине 3008 метров примерно в 6,5 километрах от места крушения, записанного капитаном «Эндьюранса» Фрэнком Уорсли.

Из-за низкой температуры и отсутствия в воде микроорганизмов, питающихся деревом, оно прекрасно сохранилось, приводит «Лента.ру» сообщение руководителей экспедиции.

Поиски баркентины обошлись в 10 миллионов долларов. В операции были задействованы 64 человека, ледокол S. A. Agulhas II и 46 членов его команды. Все расходы покрыл инвестор, пожелавший сохранить имя в тайне.