Жириновский вышел из двухнедельной комы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Политик уже начал читать последние новости и документы, а также передавать первые поручения.

Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин уточнил, что Жириновский уже знает о проведении российской военной спецоперации на Украине, передает РИА Новости. Он также планирует приехать на ближайшее заседание нижней палаты парламента.

Жириновский заболел коронавирусом в конце января, вскоре после того, как сделал восьмую прививку от COVID-19. 2 февраля врачи Центральной клинической больницы Управления делами президента России диагностировали у Жириновского развивающуюся пневмонию.

Пока лидер ЛДПР находился в коме, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе с республиками. 24 февраля началась спецоперация на территории Украины.