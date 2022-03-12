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Жириновский вышел из двухнедельной комы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Политик уже начал читать последние новости и документы, а также передавать первые поручения.

Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин уточнил, что Жириновский уже знает о проведении российской военной спецоперации на Украине, передает РИА Новости. Он также планирует приехать на ближайшее заседание нижней палаты парламента.

Жириновский заболел коронавирусом в конце января, вскоре после того, как сделал восьмую прививку от COVID-19. 2 февраля врачи Центральной клинической больницы Управления делами президента России диагностировали у Жириновского развивающуюся пневмонию.

Пока лидер ЛДПР находился в коме, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе с республиками. 24 февраля началась спецоперация на территории Украины.

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