Путин пообещал Лукашенко новую военную технику

Москва поставит Минску самые современные образцы военной техники, об этом договорились президент Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко во время прошедших в российской столице переговоров.

В обмен Белоруссия нарастит поставки в Россию современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции, пишет агентство «БелТА». Ожидается, что 14 марта пройдет встреча правительственных делегаций России и Белоруссии.

Президенты России и Белоруссии также обсудили выстраивание взаимодействия в условиях «жесткого давления Запада и гибридной войны», которая ведется против Москвы и Минска, отмечается в сообщении.

Лукашенко в начале марта попросил Путина поставить Белоруссии дополнительный комплекс С-400 «Триумф». По словам президента Белоруссии, потребность в новом вооружении обострилась из-за ситуации на Украине.