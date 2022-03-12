Байден запретил поставки России долларовых банкнот

Президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает поставку в Россию долларовых банкнот, документ опубликован на сайте Белого дома.

Так, указ запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, банкнот, номинированных в долларах США, правительству России, любому физическому или юридическому лицу, находящемуся в РФ.

Также в указе речь идет о запрете импорта российских морепродуктов, рыбы, спиртных напитков, алмазов. США вводят ограничения на ввоз этих товаров в рамках дополнительного пакета санкций против России.

С 12 марта ЕС запрещает продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк РФ.