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Байден запретил поставки России долларовых банкнот

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает поставку в Россию долларовых банкнот, документ опубликован на сайте Белого дома.

Так, указ запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, банкнот, номинированных в долларах США, правительству России, любому физическому или юридическому лицу, находящемуся в РФ.

Также в указе речь идет о запрете импорта российских морепродуктов, рыбы, спиртных напитков, алмазов. США вводят ограничения на ввоз этих товаров в рамках дополнительного пакета санкций против России.

С 12 марта ЕС запрещает продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк РФ.

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Экономика #Санкции
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