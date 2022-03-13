Диетолог назвала антистрессовые продукты

Чтобы оградить организм от неблагоприятных факторов, очень важно правильно выстроить свой рацион питания, меньше стрессовать помогает морская капуста и ягоды, сообщила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева на сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Рацион надо насытить продуктами, в которых будут содержаться витамины группы В, потому что они воздействуют на нервную систему, успокаивают ее и укрепляют, а также минералами: кальцием, калием и магнием – они участвуют в работе нервных импульсах и улучшают работу мозга.
Также, чтобы избавиться от стресса, нужно добавить в рацион стимуляторы гормонов радости – серотонина и дофамина. Из конкретных продуктов нутрициолог выделяет нежирное мясо, способствующее выработке нейромедиаторов, за счет которых образуется гормон счастья серотонин, позволяющий человеку чувствовать себя спокойнее и увереннее.
А также продукты с содержанием омега-3 и витаминов группы B. Это морепродукты и морская рыба, лучше всего жирная, такая как скумбрия или сельдь. Также, советует Писарева, стоит употреблять цельнозерновые каши и хлеб – они тоже стимулируют синтез серотонина и препятствуют тревоге и стрессу.
Полезны для нервной системы, по словам диетолога, все зеленые овощи, так как в них большое содержание витамина В. Речь, например, о шпинате, всех листовых салатах, брокколи и сельдерее.
«Отдельно хотела бы выделить морскую капусту. В ней содержится большое количество йода, который помогает работе щитовидной железы. Она является главным органом, которые реагирует на стресс. Так, потребление морской капусты будет стимулировать орган и человек будет менее подвержен переживаниям», – утверждает Ирина Писарева.
Рекомендует врач, помимо прочего, есть ягоды и фрукты, особенно цитрусовые – в них содержатся успокаивающие эфирные масла, а также бананы, насыщающие серотонином. Из напитков лучше всего пить чай с мятой или мелиссой.
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