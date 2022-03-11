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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза заявил о том, что более 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока подали заявки на отправку в ДНР и ЛНР для участия в «освободительном движении».

«Здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) в самое сложное время, в последние десять лет», — цитирует РБК Шойгу.

Президент России Владимир Путин поддержал эту идею. «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — ответил российский лидер.

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При этом президент России отметил, что «западные спонсоры Украины не скрывают того, что со всего мира идет сбор наемников для направления в эту страну, пренебрегая всякими нормами международного права».

Также Путин поддержал предложение передать ДНР и ЛНР трофейное оружие, которое досталось российской армии. Речь идет как о танках, бронемашинах, артиллерии

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Оборона #Армия #Конфликты
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