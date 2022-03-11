Доля продаж азиатских автомобилей в России к лету достигнет 50%

Если западные автопроизводители продолжат бойкотировать Россию, можно будет ожидать заметный рост доли продаж корейских и китайских автомобилей, сообщает Банкавто.

Рынок в последнем месяце зимы сохранил тренд снижения восьмой месяц подряд: в феврале по сравнению с этим же месяцем прошлого года общие продажи новых машин сократились на 4,8% до 114,3 тысячи рублей за январь-февраль падение составило 4,3% (206 тысяч).

Участники рынка продолжили испытывать дефицит автомобилей в салонах, из-за сбоев производства существенно упали продажи у АвтоВАЗа, а ранее лидирующая модель тольяттинского концерна Lada Vesta опустилась на третье место.

Kio Rio продолжил удерживать звание лидера, а второе место заняла другая корейская модель — Hyundai Solaris. Китайские бренды продолжают агрессивно завоевывать рынок: марка Haval нарастила продажи на 65% до 3,5 тысячи.

«Если западные автопроизводители примут решение участвовать в экономическом бойкотировании России, уже к лету можно будет ожидать заметный рост доли продаж корейских и китайских автомобилей, которая при возможности наращивать поставки к июню может превысить 50% при пессимистичном сценарии приостановки продаж автомобилей западными марками», — говорится в сообщении.