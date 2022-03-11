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Бензин начал дешеветь в России

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен, заявил руководитель службы Максим Шаскольский, выступая 10 марта в Госдуме.

С конца февраля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовая стоимость бензина АИ-92 упала на 24,5% до 36 880 рублей за тонну, а АИ-95 — на 22% до 40 180 рублей за тонну.

Уже наблюдается снижение цен на заправках, особенно тех, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже — через трейдеров или напрямую. В частности, с 1 по 5 марта цены на топливо снизили в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае, приводит РБК данные сетей АЗС.

При этом на изменение цен на топливо повлияло сразу несколько причин, рассказал вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу, нарастив его производство и сократив экспорт.

Кроме того, «белорусские производители бензина начали поставлять бензин и дизельное топливо на российский рынок, хотя ранее традиционно отправляли его на рынки Украины и Прибалтики, которые были для них более выгодными покупателями», сказал Гусев.

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Экономика #Недра и ТЭК #Авторынок
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