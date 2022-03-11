Депутат Госдумы рассказал об отмене масочного режима в России

Отмена масочного режима будет поэтапной и начнется с ТЦ и магазинов, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, иммунолог Сергей Леонов.

«Народ немного расслабился. Люди видят, что омикрон-штамм коронавируса не угрожает им, потому что массовая заболеваемость COVID-19 есть, но очень редко встречаются тяжелые случаи. Такая ситуация, конечно, в определенном смысле расслабляет людей и убирает настороженность. Однако пока масочный режим сохраняется», — сказал Леонов в интервью радио Sputnik.

Когда эпидситуация полностью стабилизируется, начнется отмена масочного режима, снятие ограничений будет происходить поэтапно, добавил депутат.

«Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом – в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях», — предположил Леонов.