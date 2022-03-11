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Потанин призвал «не хлопать дверью» при выборе ответных санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Frolzart / CC BY-SA 4.0

Ответные меры России на введенные против нее санкции должны быть выверенными, страна должна действовать хладнокровно, чтобы ограничения не ударили по ней самой, сообщил президент «Норникеля» Владимир Потанин в Telegram-канале компании.

«Я бы призвал очень осторожно подходить к такому вопросу, как конфискация предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка. Во-первых, это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий», — отметил Потанин.

Во-вторых, по его словам, решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся.  

Он назвал предложение Минэкономразвития — ввести внешнее управление на таких предприятиях адекватной мерой. Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам.

«Я понимаю, что в свете направленных против России экономических ограничений может возникнуть вполне понятное желание поступить симметрично. Но на примере западных стран мы видим, что от введения санкций против России страдает экономика этих же стран. Мы должны быть мудрее и избегать такого сценария, когда ответные санкции ударят по нам самим», — сказал Потанин.

По его словам, на фоне во многом иррациональных и даже истеричных событий на мировых рынках «мы должны выглядеть солидно и хладнокровно, и наши усилия должны быть направлены не на то, чтобы "хлопнуть дверью", а на сохранение экономических позиций России на тех рынках, которые мы так долго осваивали».

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