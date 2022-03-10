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Силуанов констатировал дефолт Запада перед Россией

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Западные страны развернули «финансовую и экономическую войну» против России, допустив дефолт по своим обязательствам, заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече правительства с президентом Владимиром Путиным.

«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы», — сказал глава Минфина, уточнив при этом, что западные страны «всеми способами» пытаются ограничить внешнюю торговлю и экспорт товаров в Россию.

По словам Силуанова, Запад пытается создать дефицит повседневных импортных товаров в России, принуждает закрывать успешно работающие на территории страны предприятия с иностранным капиталом.

Приоритетом властей в этой ситуации он посчитал стабилизацию финансовой системы. Так, правительство уже предприняло первые шаги по предотвращению оттока капитала и выправлению ситуации с платежным балансом.

Силуанов признал, что ожидается снижения доходов в бюджет, однако оно будет скомпенсировано ростом нефтегазовых доходов из-за повышения стоимости сырья на мировых рынках.

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