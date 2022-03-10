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Европа откажется от российских энергоресурсов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Европейский союз откажется от покупки российских энергоресурсов, следует из проекта декларации, подготовленной к саммиту лидеров организации в Версале.

Решение было принято в связи с ситуацией на Украине, пишет агентство Reuters. Отмечается, что события на Украине являются «тектоническим сдвигом в европейской истории», который требует постепенного отказа от газа, нефти и угля из России.

В настоящее время Россия поставляет в Евросоюз 40% газа, более четверти общего объема нефти и около половины угля. Страны-члены Евросоюза зависят от российских ресурсов в разной степени, поэтому крайний срок отказа от поставок пока не установлен.

В рамках плана REPower EU, Европа собирается осуществить диверсификацию поставок газа с помощью наращивания объемов импорта сжиженного природного газа и трубопроводов от нероссийских поставщиков.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Иркут 69

Хочется спросить господарей кремлевских... ну и как вам надежды на "братский Китай"..? ☺️

Killer1974

Россия станет только крепче! Главное что бы Путин дожал гейропу с амерами до конца!!!

sib_man9

какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...

pepelmetal

Жизнь висит на нитке, а думают о прибытке
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