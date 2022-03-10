Европа откажется от российских энергоресурсов

Европейский союз откажется от покупки российских энергоресурсов, следует из проекта декларации, подготовленной к саммиту лидеров организации в Версале.

Решение было принято в связи с ситуацией на Украине, пишет агентство Reuters. Отмечается, что события на Украине являются «тектоническим сдвигом в европейской истории», который требует постепенного отказа от газа, нефти и угля из России.

В настоящее время Россия поставляет в Евросоюз 40% газа, более четверти общего объема нефти и около половины угля. Страны-члены Евросоюза зависят от российских ресурсов в разной степени, поэтому крайний срок отказа от поставок пока не установлен.

В рамках плана REPower EU, Европа собирается осуществить диверсификацию поставок газа с помощью наращивания объемов импорта сжиженного природного газа и трубопроводов от нероссийских поставщиков.