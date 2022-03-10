Безработные россияне заменят мигрантов на стройках

Потерявшие работу россияне заменят иностранных строителей, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

По его словам, строительный комплекс сокращения не коснутся — объемы возведения жилья в стране растут, как и количество государственных заданий. Соответствующего оборудования для текущих проектов хватит.

«Мы готовы предложить нашим работодателям заместить, в том числе, иностранную рабочую силу гражданами РФ, которые сегодня по тем или иным причинам останутся без работы. Мы занимаемся этим с Рострудом и Минтрудом», — подчеркнул Стасишин.

Правительство в настоящее время занимается проработкой плана спасения строительного рынка от возможного обвала. Он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционного строительного цикла, ценообразования, поставок стройматериалов.