Безработные россияне заменят мигрантов на стройках

Потерявшие работу россияне заменят иностранных строителей, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
По его словам, строительный комплекс сокращения не коснутся — объемы возведения жилья в стране растут, как и количество государственных заданий. Соответствующего оборудования для текущих проектов хватит.
«Мы готовы предложить нашим работодателям заместить, в том числе, иностранную рабочую силу гражданами РФ, которые сегодня по тем или иным причинам останутся без работы. Мы занимаемся этим с Рострудом и Минтрудом», — подчеркнул Стасишин.
Правительство в настоящее время занимается проработкой плана спасения строительного рынка от возможного обвала. Он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционного строительного цикла, ценообразования, поставок стройматериалов.
Иркут 69Хочется спросить господарей кремлевских... ну и как вам надежды на "братский Китай"..? ☺️
Killer1974Россия станет только крепче! Главное что бы Путин дожал гейропу с амерами до конца!!!
sib_man9какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...
pepelmetalЖизнь висит на нитке, а думают о прибытке