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Безработные россияне заменят мигрантов на стройках

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Потерявшие работу россияне заменят иностранных строителей, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

По его словам, строительный комплекс сокращения не коснутся — объемы возведения жилья в стране растут, как и количество государственных заданий. Соответствующего оборудования для текущих проектов хватит.

«Мы готовы предложить нашим работодателям заместить, в том числе, иностранную рабочую силу гражданами РФ, которые сегодня по тем или иным причинам останутся без работы. Мы занимаемся этим с Рострудом и Минтрудом», — подчеркнул Стасишин.

Правительство в настоящее время занимается проработкой плана спасения строительного рынка от возможного обвала. Он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционного строительного цикла, ценообразования, поставок стройматериалов.

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Иркут 69

Хочется спросить господарей кремлевских... ну и как вам надежды на "братский Китай"..? ☺️

Killer1974

Россия станет только крепче! Главное что бы Путин дожал гейропу с амерами до конца!!!

sib_man9

какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...

pepelmetal

Жизнь висит на нитке, а думают о прибытке
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