Украина конфискует всю российскую собственность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать всю российскую собственность на территории страны, сообщается в официальном Telegram-канале Верховной Рады.

Принудительная конфискация сможет распространяться на все объекты права собственности любого резидента России. Согласно документу, изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости».

Законопроект внесли в украинский парламент 2 марта, в числе его соавторов — экс-премьер Юлия Тимошенко и руководитель фракции «Слуга народа» и член делегации страны на российско-украинских переговорах об урегулировании Давид Арахамия.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на территории Украины.