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Зафиксирован ажиотажный спрос на гречку и сахар

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Ажиотажный спрос на гречку и сахар зафиксирован в регионах России, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

«В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка поддонами ряда востребованных товаров — сахара и гречки. В этой ситуации мы проверяем всех производителей-поставщиков», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

При этом он подчеркнул, что урожай гречихи в этом году был хороший и запасов гречки достаточно, они позволяют полностью покрыть внутренние потребности. Кроме этого, рынок конкурентный, на нем много поставщиков.

По оценкам специалистов, себестоимость гречки в прошлом году составляла 10-13 рублей за килограмм. При этом сейчас в магазинах стоимость крупы может достигать порядка 200 рублей за килограмм, что является рекордом.

По данным Росстата, в 2021 году Россия собрала 921 тысяч тонн гречихи против 892 тысяч тонн в 2020 году.

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Экономика #Торговля
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