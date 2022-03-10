Стратегический запас: как правильно хранить косметику

У каждого косметического средства — свой срок годности. Но полагаться только на него недостаточно. У каждого типа косметической продукции есть и свои требования к условиям хранения.

Косметика в заводской герметичной упаковке может храниться до трех лет, сообщает Роскачество. Производитель указывает срок годности на упаковке с учетом состава продукта. Для каждого средства он индивидуален. В среднем хранить можно:

Помаду — девять месяцев;

Тушь для ресниц — шесть месяцев;

Тональный крем — год;

Пудру — полтора года;

Подводку для глаз — от полугода до года;

Сухие румяна — год;

Жидкий консилер — полгода;

Мицеллярную воду — четыре-шесть месяцев.

Если косметика испортилась раньше времени, это можно понять по следующим признакам: изменяются цвет, консистенция и запах, текстура становится водянистой и неоднородной, а на поверхности появляется прозрачный желтоватый маслянистый слой.

Испорченные продукты будут наноситься на кожу неравномерно и выглядеть неэстетично. Также они могут вызывать индивидуальные аллергические реакции.

Обычно такое происходит из-за нарушений условий хранения. Чтобы косметика не пришла в негодность раньше времени, достаточно придерживаться правил:

Средства нужно хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте.



Нельзя оставлять косметику в ванной, чтобы избежать попадания влаги и частой смены температур.

Не нужно держать в холоде губную помаду, карандаши для глаз и губ, тональный крем — низкие температуры меняют их структуру. Средства могут хуже ложиться на кожу.

Косметику нельзя оставлять на солнце, вблизи источников тепла, например, радиаторов и ламп накаливания.

Продукты обязательно держать плотно закрытыми. Неплотно закрытая упаковка — это опасность развития микробов, ускорение окислительных процессов, а также изменение текстуры продукта.

Когда менять косметику

Косметические средства, которые используются редко, но хранятся по всем правилам, все равно нужно выбрасывать по истечении указанного в маркировке срока годности. После вскрытия упаковки содержимое необходимо использовать за срок, который зависит от вида продукта.

Кроме того, эксперты Роскачества рекомендуют каждые полгода проверять, какие средства оставить, а какие выбросить. Особенно если среди них есть органические продукты. Срок их службы заметно меньше обычной косметики, в которой чаще всего используются консерванты.