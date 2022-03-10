Стратегический запас: как правильно хранить косметику

У каждого косметического средства — свой срок годности. Но полагаться только на него недостаточно. У каждого типа косметической продукции есть и свои требования к условиям хранения.
Косметика в заводской герметичной упаковке может храниться до трех лет, сообщает Роскачество. Производитель указывает срок годности на упаковке с учетом состава продукта. Для каждого средства он индивидуален. В среднем хранить можно:
- Помаду — девять месяцев;
- Тушь для ресниц — шесть месяцев;
- Тональный крем — год;
- Пудру — полтора года;
- Подводку для глаз — от полугода до года;
- Сухие румяна — год;
- Жидкий консилер — полгода;
- Мицеллярную воду — четыре-шесть месяцев.
Если косметика испортилась раньше времени, это можно понять по следующим признакам: изменяются цвет, консистенция и запах, текстура становится водянистой и неоднородной, а на поверхности появляется прозрачный желтоватый маслянистый слой.
Испорченные продукты будут наноситься на кожу неравномерно и выглядеть неэстетично. Также они могут вызывать индивидуальные аллергические реакции.
Обычно такое происходит из-за нарушений условий хранения. Чтобы косметика не пришла в негодность раньше времени, достаточно придерживаться правил:
Средства нужно хранить при комнатной температуре в сухом и
темном месте.
Нельзя оставлять косметику в ванной, чтобы избежать попадания влаги и частой смены температур.
Не нужно держать в холоде губную помаду, карандаши для глаз и губ, тональный крем — низкие температуры меняют их структуру. Средства могут хуже ложиться на кожу.
Косметику нельзя оставлять на солнце, вблизи источников тепла, например, радиаторов и ламп накаливания.
Продукты обязательно держать плотно закрытыми. Неплотно закрытая упаковка — это опасность развития микробов, ускорение окислительных процессов, а также изменение текстуры продукта.
Когда менять косметику
Косметические средства, которые используются редко, но хранятся по всем правилам, все равно нужно выбрасывать по истечении указанного в маркировке срока годности. После вскрытия упаковки содержимое необходимо использовать за срок, который зависит от вида продукта.
Кроме того, эксперты Роскачества рекомендуют каждые полгода проверять, какие средства оставить, а какие выбросить. Особенно если среди них есть органические продукты. Срок их службы заметно меньше обычной косметики, в которой чаще всего используются консерванты.