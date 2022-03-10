Володин заявил о недопустимости завышения цен

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен на продукцию на фоне подорожания в условиях антироссийских санкций.
«У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств», — приводят «Ведомости» слова Володина.
Но, по его словам, «когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо».
Он отметил, что в некоторых регионах цены на продукты выросли вдвое, подорожали также детское питание, подгузники и лекарства. При этом у поставщиков есть необходимые запасы товара, значит, повышение цен необоснованно, добавил Володин.
лачиновВидимо шансов зачистить следы у "полосатиков" нету, пришлось палиться. Еврочиновники то могут закрыть...
olegsbeglovОни своему народу не скажут, а других у них не показывают. Вообще за такое деяние во все нормальные времена...
mosquito__2010А вот это робяты из США как говорица вы приплыли по полной.
pepelmetalИ без этого документа все это знали!