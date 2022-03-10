Володин заявил о недопустимости завышения цен

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен на продукцию на фоне подорожания в условиях антироссийских санкций.

«У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств», — приводят «Ведомости» слова Володина.

Но, по его словам, «когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо».

Он отметил, что в некоторых регионах цены на продукты выросли вдвое, подорожали также детское питание, подгузники и лекарства. При этом у поставщиков есть необходимые запасы товара, значит, повышение цен необоснованно, добавил Володин.