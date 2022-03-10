Visa и Mastercard приостановили работу в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостанавливают работу в России. Ими теперь нельзя будет расплачиваться за границей, внутри России он продолжат работу.
Кроме того, будут недоступны трансграничные операции. В частности, оплата покупок в иностранных интернет-магазинах. Также карты Visa и Mastercard невозможно будет использовать в сервисах Apple Pay и Google Pay.
Все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории страны в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт (НСПК), санкции на них не влияют.
Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карт, заверили в Банке России.
Многие банки уже заявили, что продлят срок действия этих карт. После этого банки перевыпустят для своих клиентов карты «Мир». Необходимости закрывать карты Visa и Mastercard, пока не истек срок их действия, и выпускать вместо них карты «Мир» нет.
Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом россиянам можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay.