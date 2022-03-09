Минобороны признало наличие срочников на Украине

Обнаружились факты присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. При этом на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы, уточнил он.

Официальный представитель Минобороны признал, что ряд российских военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены украинской стороной во время спецоперации.

«В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — добавил Конашенков.