Кремль посчитал санкции США «экономической войной»

США де-факто ведут экономическую войну против России, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые санкции Вашингтона.

Ограничительные меры были введены из-за ситуации на Украине. Под санкции попал финансовый сектор — так, крупнейшие банки фактически оказались отрезаны от доллара и международной системы SWIFT. Также ограничены действия Центробанка России.

Западные страны закрыли небо для российских самолетов, ограничили поставки высокотехнологичной продукции, отказались от инвестиций в российские проекты, включая нефтегазовые.

США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Великобритания также объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.