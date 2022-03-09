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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль посчитал санкции США «экономической войной»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

США де-факто ведут экономическую войну против России, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые санкции Вашингтона.

Ограничительные меры были введены из-за ситуации на Украине. Под санкции попал финансовый сектор — так, крупнейшие банки фактически оказались отрезаны от доллара и международной системы SWIFT. Также ограничены действия Центробанка России.

Западные страны закрыли небо для российских самолетов, ограничили поставки высокотехнологичной продукции, отказались от инвестиций в российские проекты, включая нефтегазовые.

США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Великобритания также объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Мир #Санкции
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