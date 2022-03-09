Алтай последним в Сибири отменил QR-коды

Республика Алтай стала последним из регионов Сибири, где отменили действие QR-кодов о вакцинации, необходимых ранее для допуска в кафе, кино и другие общественные места, сообщили власти региона.

Отмечается, что данное решение связано с тем, что в регионе снижается летальность от ковида, а также число госпитализрованных с этим диагнозом.

Требование об обязательном предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании снимается с 9 марта. Ранее документ необходимо было предъявлять в учреждениях культуры и спорта, организациях общественного питания и местах массового размещения.

Также отменено ограничение по 70% заполняемости кинотеатров и театров и ограничение времени работы предприятий общественного питания в ночное время – кафе, ресторанам и барам запрещалось работать с 23.00 до 6.00 часов.

Глава региона Олег Хорохордин подчеркнул, что в республике сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее федеральный Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации, актуальными мерами признаны только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции. После этого многие регионы России, в том числе, все субъекты Сибири, отменили большую часть антиковидных ограничений.