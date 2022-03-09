Поклонская привезла продукты и лекарства украинцам

Замглавы Россотрудничества, бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская вместе с бойцами привезла продукты и лекарства жителям Херсонской области Украины

«Мной совместно с Росгвардией доставляются продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медицинские препараты. Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы», — написала Поклонская.

По ее словам, те местные жители, кто получил от ее группы продукты, «подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов».

«Мной специально не указываются населенные пункты и фотографии с изображением мирного населения, получившего гуманитарную помощь. Данная помощь будет осуществляться нами на систематической основе», — пишет экс-посол.

Поклонская сообщает, что «люди лишены элементарных продуктов первой необходимости, при этом получив запрет от них принимать помощь от таких же мирных людей из России».