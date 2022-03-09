Путин ввел антикризисные меры по поддержке людей и бизнеса

Президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки населения и бизнеса с целью стабилизации экономической ситуации после Западом антироссийских санкций, сообщает пресс-служба Кремля.

Меры коснутся пенсионной сферы: правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям. Изменится порядок установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Граждане и представители малого и среднего бизнеса получат право на кредитные каникулы в случае, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года. С просьбой об отсрочке они смогут обратиться к кредитору до 30 сентября.

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2022 года не будут осуществляться плановые проверки таких предприятий.