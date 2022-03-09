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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин ввел антикризисные меры по поддержке людей и бизнеса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки населения и бизнеса с целью стабилизации экономической ситуации после Западом антироссийских санкций, сообщает пресс-служба Кремля.

Меры коснутся пенсионной сферы: правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям. Изменится порядок установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Граждане и представители малого и среднего бизнеса получат право на кредитные каникулы в случае, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года. С просьбой об отсрочке они смогут обратиться к кредитору до 30 сентября.

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2022 года не будут осуществляться плановые проверки таких предприятий.

Тема: Военная операция на Украине
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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

VALGOR

Деньги, что в России заработал пусть раздаст бедным, раз он такой принципиальный)

Vitall2005

Это вообще кто такой? Первый раз слышу про него.

mosquito__2010

Ну судьба Пашинина уже написана на лбу. И всё почему ? Потому что люди не хотят разбираться в том что...

Uynachalnica

Путин никогда не устанет обещать!
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