НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский согласился на поиск компромисса по Крыму и Донбассу

Источник:
РБК
297 2
Фото: © Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать вопросы Крыма и Донецкой и Луганской народных республик.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в ответ на вопрос о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщал, что украинская стороны считает «практически невозможным» обсуждение вопроса о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также суверенитета России над Крымом.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. Такое решение было принято из-за нежелания Киева выполнять минские соглашения. Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году.

Еще по теме
Россия стала мировым лидером по количеству санкций
Макрон призвал с уважением относиться к России и ее народу
Переговоры России и Украины завершились «подвижками»
Минобороны назвало сумму, потраченную США на биолаборатории на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пухляш из Little Big приехал на Байкал для съемок шоу
Мэр Красноярска спел для женщин песню Магомаева
«Авангард» третий раз обыграл «Ак Барса» в плей‑офф
«Сибирь» одержала первую победу над «Салаватом Юлаевым» в плей-офф
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
Великий пост: календарь питания на семь недель
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
51
Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине
36
Путина порадовала изоляция России
34
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
34
Российский гимнаст ответит за букву Z на форме
32
Стало известно значение букв Z и V на российской военной технике
Sibnet.Ru