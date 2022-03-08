Зеленский согласился на поиск компромисса по Крыму и Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать вопросы Крыма и Донецкой и Луганской народных республик.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в ответ на вопрос о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщал, что украинская стороны считает «практически невозможным» обсуждение вопроса о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также суверенитета России над Крымом.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. Такое решение было принято из-за нежелания Киева выполнять минские соглашения. Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году.