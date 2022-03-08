Россия стала мировым лидером по количеству санкций

Россия обошла Иран, Сирию и КНДР по числу санкций против ее физических и юридических лиц. Эксперты сравнили экономический удар по России с «финансовой ядерной войной».

За несколько дней с признания независимости ДНР и ЛНР и начала военной спецоперации на Украине Россия стала страной-лидером по числу введенных против нее санкций, приводит РБК подсчеты экспертов Bloomberg.

Согласно базе данных Castellum.AI, число подсанкционных объектов в России сейчас превышает 5530, причем более половины из них попали под ограничения с 22 февраля — 2778.

Соучредитель Castellum AIПитер Пятецкий назвал принятые в отношении России меры «финансовой ядерной войной и крупнейшим санкционным событием в истории».

До этого по количеству санкционных мишеней лидировал Иран — 3616. Эти меры были введены в течение десятилетия, в основном за ядерную программу и поддержку терроризма. Следом идут Сирия (2608), КНДР (2077), Венесуэла (651), Мьянма (510) и Куба (208).

Страной, которая с тех пор ввела больше всего санкций против России, стала Швейцария (568), она обошла Евросоюз (518), Канаду (454), Австралию (413) и США (243).