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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новак пригрозил нефтью по $300 при отказе от поставок из России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Цена за баррель нефти может превысить 300 долларов при отказе западных стран от поставок из России, заявил зампред правительства России Александр Новак.

«Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год», — приводит «Российская газета» заявление Новака.

По его словам, это приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Главными пострадавшими при таком развитии событий он назвал европейских потребителей.

«Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский», — предупредил Новак.

На Западе сейчас все более активно звучат призывы об ужесточении санкций против России из-за российской военной операции на Украине. Речь идет о полном отказе от импорта российской нефти.

Тема: Военная операция на Украине
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