Путин пообещал, что срочники и резервисты не попадут на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы при проведении военной операции России на Украине.

«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», — заявил российский лидер в своем видеообращении к женщинам по случаю 8 Марта, опубликованном на сайте Кремля.

Путин обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции».

«Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», — подчеркнул глава государства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.