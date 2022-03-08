Тревожные новости способны изменить вкус еды

Чувство тревоги, вызванное внешними обстоятельствами, способно отражаться не только на психологическом состоянии человека, но и на его вкусовых рецепторах, считает руководитель московской ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Слизистая реагирует на эмоциональное состояние, и происходит изменение вкусовых ощущений», — сказал врач в беседе на радиоSputnik. «Сначала коронавирусная инфекция, теперь отношения с Украиной создают напряжение. Эмоционально лабильные люди могут болезненно на это реагировать», — добавил он.

По его словам Зайцева, психосоматика абсолютно точно бьет по сосочковому слою языка. Поэтому и происходит инверсия — своего рода подмена привычного вкуса. Например, у огурца появляется привкус яблока.

«У людей, которые излишне тревожны, часто волнуются, начинает жечь язык. Жжение – это прямой фактор того, что слизистая реагирует на эмоциональное состояние, и происходит вкусовая инверсия – изменение вкусовых ощущений», — пояснил врач.