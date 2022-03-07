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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны рассказало о взятых в заложники 150 мирных жителях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Военнослужащие Донецкой народной республики столкнулись в Мариуполе с группой вооруженных украинских националистов, которые попытались использовать идущих впереди них мирных граждан в качестве живого щита, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

«Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве "живого щита"», — сказал Конашенков.

Украинские силы открыли огонь по сотрудникам Народной милиции «из-за спин мирных граждан». По словам представителя Минобороны, в результате стрельбы погибло четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Конашенков отметил, что бойцы народной милиции ДНР вывели освобожденных граждан через район Виноградное на подконтрольную территорию и оказали им необходимую помощь.

По данным Минобороны России, силы ДНР установили контроль над селом Азовом и Мирным в Запорожской области, Новотатаровкой под Волновахой в Донецкой области.

Группировка ЛНР взяла под контроль села Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка в Луганской области и село Замуловка в Харьковской области.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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