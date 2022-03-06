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«Сибирь» одержала первую победу над «Салаватом Юлаевым» в плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Третья игра «Сибири» и «Салавата Юлаева» завершилась победой новосибирцев в третьем овертайме со счетом 2:1. Для сибирского клуба эта игра стала самой длинной за всю историю существования и составила 103 минуты. 

Счет в матче с «Салаватом Юлаевым» открыли сибиряки. Шайбу забросил Егор Аланов в начале второго периода. В третьем периоде при игре в меньшинстве уфимцы сравняли счет благодаря голу Виктора Тихонова.

В основное время определить победителя не удалось, и хоккеисты проложили борьбу в овертайме. Быстрее оказались уфимцы, но гол не был засчитан, поскольку за секунды до него было зафиксировано нарушение. Игра в дополнительное время продолжилась четыре на четыре из-за обоюдного удаления игроков, но не принесла результата.

Во втором овертайме команды также не смогли решить исход игры. Но уже в начале третьего овертайма Валентин Пьянов сумел отправить шайбу в ворота уфимцев, подарив «Сибири» первую победу в серии плей-офф.

После трех проведенных матчей «Сибири» и «Салавата Юлаева» счет в серии — 1:2, команды играют в плей-офф до четырех побед. Следующая игра пройдет 8 марта в Новосибирске.

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Сибирь #Новосибирск #Хоккей
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