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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден заявил о «вторжении Путина в Россию»

Источник:
РИА Новости
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Фото: The White House

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, комментируя российскую военную спецоперацию, спутал Россию и Украину, и рассмешил пользователей соцсетей

«Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», — приводит РИА Новости слова Байдена, сказанные им во время беседы с американским историком Хизер Кокс Ричардсон.

Соцсети мгновенно отреагировали на оговорку главы Белого дома. «Обожаю уроки географии от нашей администрации», — написала Joan Melnick. «Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это», —удивился Seven Wonders.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.
Sibnet.Ru