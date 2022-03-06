Байден заявил о «вторжении Путина в Россию»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, комментируя российскую военную спецоперацию, спутал Россию и Украину, и рассмешил пользователей соцсетей

«Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», — приводит РИА Новости слова Байдена, сказанные им во время беседы с американским историком Хизер Кокс Ричардсон.

Соцсети мгновенно отреагировали на оговорку главы Белого дома. «Обожаю уроки географии от нашей администрации», — написала Joan Melnick. «Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это», —удивился Seven Wonders.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.