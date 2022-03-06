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Ажиотаж привел к нехватке пластика для банковских карт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стихийно возросший спрос на карты российской платежной системы «Мир» привел к нехватке пластика для быстрого изготовления банковских карт в региональных филиалах.

Интерес к банковским картам «Мир» резко повысился на фоне антироссийских санкций из-за военной спецоперации на Украине, в том числе, ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard.

«Только за последнюю неделю клиенты ВТБ открыли на 15% больше таких карт ("Мир"), чем неделей ранее. Сегодня на них приходится уже треть всех операций по картам ВТБ и свыше четверти оборота. Спрос на выпуск цифрового "Мира" за неделю увеличился в пять раз», — сообщил в субботу банк ВТБ.

Аналогичная ситуация и в других банках, выпускающих карты «Мир». При этом на российскую платежную систему стали переходить не только частные клиенты, но и компании — работодатели переводят на «Мир» зарплатные проекты. 

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В связи с этим некоторые банки вынуждены увеличивать сроки выдачи пластиковых версий карты «Мир» — для быстрого изготовления в региональных отделениях не хватает пластика. В частности, с таким затруднением столкнулся «Альфа-банк» в Новосибирске, и скорее всего, до апреля выпуск именных пластиковых версий карты останется только по обращению в офис.

Отключение международных платежных систем означает, что карты Visa и Mastercard будет невозможно перевыпустить, а уже выданные продолжат работу только внутри России. Отечественную платежную систему «Мир» разработали в 2014 году, когда в отношении России посыпались санкции из-за присоединения Крыма. На сегодня «Мир» действует в России, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Турции, Кипре, Вьетнаме и ОАЭ. 

Подробнее о картах «Мир»

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