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Visa и Mastercard приостановили работу с Россией

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Международные платежные системы Visa и Mastercard в ночь на воскресенье, 6 марта объявили о приостановке своей деятельности в России.

Все транзакции по картам Visa, выпущенным в России, больше не будут доступны за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в России. Это произойдет в ближайшие дни.

«Мы вынуждены так поступить после неспровоцированного вторжения России на Украину и неприемлемых действий, свидетелями которых мы стали», — приводит РБК заявление главы Visa Эл Келли.

Карты Visa, выпущенные любыми российскими банками, перестанут работать за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play.

Об аналогичном решении объявили и в Mastercard. «Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться Mastercard. И любая карта Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах», — сообщила международная платежная система.

Решение Visa и Mastercard не повлияет на работу карт этих платежных систем внутри России. В стране все платежи проходят через отечественную систему Национальную систему платежных карт

Тема: Военная операция на Украине
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