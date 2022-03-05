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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин отверг введение военного положения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Предпосылок для введения в России военного положения из-за специальной операции на Украине нет, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что военное положение вводится указом президента с обязательным подтверждением Советом Федерации в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий.

Еще один режим — режим чрезвычайной ситуации. Он вводится в регионах или на всей территории страны на случай техногенных катастроф или природных катаклизмов, уточнил президент.

«Слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации. Не планируем, и такой необходимости нет сегодня», — подытожил Путин.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.
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