Путин отверг введение военного положения

Предпосылок для введения в России военного положения из-за специальной операции на Украине нет, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что военное положение вводится указом президента с обязательным подтверждением Советом Федерации в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий.

Еще один режим — режим чрезвычайной ситуации. Он вводится в регионах или на всей территории страны на случай техногенных катастроф или природных катаклизмов, уточнил президент.

«Слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации. Не планируем, и такой необходимости нет сегодня», — подытожил Путин.