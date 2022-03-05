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Песков признал «экстраординарную ситуацию» в экономике

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Ситуация в экономике России экстраординарная, она требует нестандартных и смелых мер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, планы по поддержке российской экономики в условиях санкций сейчас верстаются, в том числе идут ежедневные консультации правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидается, что Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам. При этом Путин не планирует в ближайшее время каких-либо встреч с представителями иностранного бизнеса.

По мнению Пескова, текущая ситуация в экономике сменится бурным экономическим ростом, а зарубежные компании еще вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенные возможности.

«Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста», — подчеркнул Песков.

Тема: Военная операция на Украине
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Экономика #Деньги #Промзона #Торговля
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89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.
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