Ситуация в экономике России экстраординарная, она требует нестандартных и смелых мер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, планы по поддержке российской экономики в условиях санкций сейчас верстаются, в том числе идут ежедневные консультации правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидается, что Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам. При этом Путин не планирует в ближайшее время каких-либо встреч с представителями иностранного бизнеса.

По мнению Пескова, текущая ситуация в экономике сменится бурным экономическим ростом, а зарубежные компании еще вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенные возможности.

«Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста», — подчеркнул Песков.